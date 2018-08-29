Он нужен этому городу! В Ярославле на крыше появился супергерой: фото
— Настоящий супермен тот, кто затащил это на крышу! — шутят в паблике «Подслушано» в Ярославле, где опубликовали забавное фото — на крыше здания по проспекту Толбухина стоит супергерой.
Внушительный такой, в полный рост. В костюме и с плащом, всё, как полагается. Фото приблизили и увидели — супергерой не одинок, стоит в окружении других фигур. Откуда он там взялся? Оказалось, неспроста он стоит именно на этой крыше.
Здесь на чердаке находится интересная студия — мастерская компании, которая делает на заказ фигуры из стеклопластика.
У ребят здесь много интересного — разные мультипликационные герои, многие в полный рост. Из этой студии мы уже делали большой фоторепортаж.