Берег весь чёрный

В посёлке Константиновский Тутаевского района местные перепуганы – на берегу Волги они обнаружили большие маслянистые чёрные пятна. Непонятной пленкой покрыты камни и песок у воды.



Жители район сразу решили – это утечка из кислогудронных прудов местного НПЗ. Эти пруды уже волновали людей, когда Тутаевский район чуть не оказался на грани экологической катастрофы.



- В этом месте река Печегда впадает в Волгу, выше по течению Печегды находятся гудроновые пруды, - говорят местные.



На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды. Взяли пробы, чтобы выяснить состав. И проверили те самые пруды.

Масляные пятна плывут по реке

– При обследовании береговой зоны в районе кислогудронных прудов НПЗ имени Менделеева утечек не выявлено, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Проверка по данному факту будет продолжена совместно с региональным управлением Росприроднадзора. Выводы делать пока рано. Результаты анализов проб воды и грунта будут известны в течение 10 рабочих дней.



Экологи пока не берутся утверждать также, что пятно именно с прудов - говорят, это могут быть отходы с судна.

История с прудами перепугала жителей области, когда эти пруды начало подтапливать. В районе даже ввели режим ЧС.