Громыхнуло на несколько регионов: что в Ярославле сообщают спецслужбы
— Нехило бабахнуло, аж кот ошалел, — пишут ярославцы в социальных сетях об очередном громком хлопке.
Сообщения приходят из разных районов города. И не только. О громком хлопке говорят жители Ростова Великого, Гаврилов-Яма, Некрасовского и даже соседних регионов.
— Никаких происшествий, которые могли бы вызвать громкий звук, не зафиксировано, — в один голос рапортуют в МЧС и МВД.
Люди в очередной раз предполагают, что звук был от самолёта. Но что это было на самом деле, в очередной раз остаётся неизвестным.
Зато в интернете сразу же появилось много шуток на эту тему: «Спокойно, это наши мечты об отмене пенсионной реформы лопнули», «Это Путин полетел домой после своего телевизионного обращения», «В столовой мэрии на обед гороховый суп подавали».