Громкий хлопок слышали не только в Ярославле, но и в других городах

— Нехило бабахнуло, аж кот ошалел, — пишут ярославцы в социальных сетях об очередном громком хлопке.



Сообщения приходят из разных районов города. И не только. О громком хлопке говорят жители Ростова Великого, Гаврилов-Яма, Некрасовского и даже соседних регионов.



— Никаких происшествий, которые могли бы вызвать громкий звук, не зафиксировано, — в один голос рапортуют в МЧС и МВД.



Люди в очередной раз предполагают, что звук был от самолёта. Но что это было на самом деле, в очередной раз остаётся неизвестным.



Зато в интернете сразу же появилось много шуток на эту тему: «Спокойно, это наши мечты об отмене пенсионной реформы лопнули», «Это Путин полетел домой после своего телевизионного обращения», «В столовой мэрии на обед гороховый суп подавали».

