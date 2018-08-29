Авария произошла на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина

В Ярославле на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина произошло ДТП. На дороге не разъехались две иномарки.



— Серьезных травм водители и пассажиры легковушек не получили, — рассказал очевидец аварии Альберт Петров. — Из оранжевой машины вылезли мама с ребёнком. С ними тоже всё в порядке.



Очевидцы говорят, что серьезных травм никто из участников аварии не получил

Из-за аварии на улице Советской со стороны шинного завода скопилась небольшая пробка.



Ранее стали известны другой резонансной аварии с участием внедорожника под управлением 68-летней женщины и маршрутки с пассажирами.

