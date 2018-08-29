В центре Ярославля образовалась пробка из-за ДТП: подробности
29 августа 2018 13:05
3 131 0
В Ярославле на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина произошло ДТП. На дороге не разъехались две иномарки.
— Серьезных травм водители и пассажиры легковушек не получили, — рассказал очевидец аварии Альберт Петров. — Из оранжевой машины вылезли мама с ребёнком. С ними тоже всё в порядке.
Из-за аварии на улице Советской со стороны шинного завода скопилась небольшая пробка.
Ранее стали известны другой резонансной аварии с участием внедорожника под управлением 68-летней женщины и маршрутки с пассажирами.
Фото: Альберт Петров
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru