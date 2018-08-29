В Ярославле 17-летний подросток с пистолетом напал на мужчину
29 августа 2018 11:12
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17-летний подросток, угрожая пистолетом, напал на мужчину.
В тот вечер парень шатался по улице без денег. Зато с собой у него был пневматический пистолет. Навстречу подростку попался мужчина. Парень, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему все деньги. Испугавшись за свою жизнь, прохожий отдал подростку сотовый.
— Молодой человек был задержан. Ему предъявили обвинение в разбое. Суд назначил ему один год и шесть месяцев условно, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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