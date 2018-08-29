Не смог мужчина спокойно смотреть на то, что происходит у него под окнами

В паблике «Подслушано в Ярославле» выставили запись, на которой компания отдыхает в одном из брагинских дворов. На кадрах видно, как компашка облепила лавку. Но картинка в этом ролике — не главное. Главный герой — за кадром. Уж очень эмоционально комментирует происходящее человек, снявший ролик.



— Вот так вот развлекаются. Вторник, час дня. Вот так, понимаете, — просто час дня. Девушки симпатичные, парни молодые все. Бухают. Все пьяные, видите, обнимаются. Ну не по-русски как-то. Они прямо с садиком выпивают. Культурно, как они это называют, да. Культурно выпивают, культурно курят, — возмущается мужчина за кадром и сравнивает тот самый культурный уровень жителей Ярославля и жителей Чечни.



Поскольку видео плохого качества, разглядеть, действительно ли в компании выпивают, невозможно. А вот комментатора вовсю обсуждают.



— Голос, как у Кадырова, — написал Дмитрий Хазов. — Он напомнил мне: «Владимир Владимирович! Официально заявляю, что на территории Чеченской Республики ни одного покемона нет».



— Ужас! Мне указывают, как мне жить! Трезво, а не сыто-пьяно. Эх, — опечалилась Инна Рогачёва.



— Накипело у дяди, — решила Ксения Кот.



— Подсматривать — грех. Присоединяйся! — предложил Александр Овчинников.



Впрочем в итоге в комментариях все равно перешли к спору о том, действительно ли россияне — самые пьющие, но к единому мнению, конечно, не пришли.



Как бы эмоционально не комментировал мужчина происходящее у него под окнами, мэра Ярославля ему пока не переплюнуть. Уж тот стал звездой интернета со своим феерическим выступлением: «Я подойду!».