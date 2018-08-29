Опилки и куски от гробов складывал в одном месте

Житель Данилова засыпал полгорода опилками от… гробов.



Мужчина работает в сфере ритуальных услуг. Он изготавливает гробы. А вот опилки и куски древесины бросал прямо на земле рядом с жилыми домами. В итоге образовалась внушительная свалка. Убрать весь мусор гробовщик должен был ещё в июле. Однако этого не сделал. Тогда приставы пошли в суд, о чём и сказали мужчине. А ещё пообещали: если мусор не будет убран, гробовщику придётся заплатить пять тысяч рублей.



— Предпринятые меры принесли результаты. После вмешательства судебных приставов гробовщик ликвидировал свалку опилок и кусков древесины, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Тем временем, в Ярославле массово выжигают контейнерные площадки.