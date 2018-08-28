В Заволжском районе обокрали палатку с арбузами

Нельзя просто так взять и пройти мимо палатки с арбузами. Когда они, спелые, бесстыжие, так и манят. Не устояли перед треском сочных арбузов и два ярославца в Заволжском районе. Решили перекусить ночью. Палатка на улице Машиностроителей, понятное дело, была заперта. Но кого это остановит? Многих, но не этих двоих. Парни ловко вскрыли замок и вытащили арбуз. И сбежали.

Но потом решили вернуться.

— Вернулись через час, уже полностью вскрыли прилавок, выбросили всё на землю и убежали, — рассказал ярославец Игорь Таваков, снявший арбузное ограбление на видео и выложивший ролик в паблик «Подслушано в Ярославле».

В полиции не было заявления о дерзком ограблении. Хотя... почему дерзком? Бывало и похлеще. Автосалон в Ярославле вообще ограбили на велосипеде.