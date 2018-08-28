Ярославцы говорят, что почувствовали странный запах в районе «Гиганта»

Сегодня ярославцы обратили внимание на странный резкий запах в районе пересечения проспектов Ленина и Октября.



— Запах очень сильный — дышать невозможно, — рассказал житель Ярославля Сергей Грибушков. — Я сначала подумал, что запах локальный, но я прошёл сто метров, потом поднялся на шестой этаж — всё равно воняет.

Сообщить о сильных запахах ярославцы могут по телефону единой дежурно-диспетчерской службы (4852) 40–40–40, на «горячую линию» Роспотребнадзора (4852) 73–70–19, а также в региональный департамент окружающей среды и природопользования (4852) 40–02–06. Там обязаны отреагировать на жалобу.



Корреспонденты 76.ru сообщили представителям городской и областной власти о жалобах горожан, и те тут же отреагировали.



— Наш инспектор уже выехал на место и взял пробы воздуха, — рассказали в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области. — Повода для паники нет — никаких вредных веществ в атмосфере обнаружено не было.



На днях в Ярославле жаловались на другую вонь. Жители города почувствовали запах гари от лесных пожаров во Владимирской области.

