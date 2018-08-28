«Дышать невозможно»: ярославцы пожаловались на густой запах химикатов в центре города
Сегодня ярославцы обратили внимание на странный резкий запах в районе пересечения проспектов Ленина и Октября.
— Запах очень сильный — дышать невозможно, — рассказал житель Ярославля Сергей Грибушков. — Я сначала подумал, что запах локальный, но я прошёл сто метров, потом поднялся на шестой этаж — всё равно воняет.
Сообщить о сильных запахах ярославцы могут по телефону единой дежурно-диспетчерской службы (4852) 40–40–40, на «горячую линию» Роспотребнадзора (4852) 73–70–19, а также в региональный департамент окружающей среды и природопользования (4852) 40–02–06. Там обязаны отреагировать на жалобу.
Корреспонденты 76.ru сообщили представителям городской и областной власти о жалобах горожан, и те тут же отреагировали.
— Наш инспектор уже выехал на место и взял пробы воздуха, — рассказали в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области. — Повода для паники нет — никаких вредных веществ в атмосфере обнаружено не было.
На днях в Ярославле жаловались на другую вонь. Жители города почувствовали запах гари от лесных пожаров во Владимирской области.