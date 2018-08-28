Алия Яланузян требует поставить нормальные контейнеры

Сил уже больше нет! Мои дети воспитаны так, что даже фантик не выкинут на улицу, а теперь выходит, что можно вообще куда хочешь кидать мусор?! Вернее, куда найдёшь — туда и выкидывай. Это у нашей семьи теперь квест такой — «Найди мусорку» называется!



В прошлом году из частного сектора Красноперекопского района в посёлке Творогово убрали все мусорные контейнеры и предложили жителям «выставлять пакеты с мусором на уголок». Два раза в неделю приезжает машина, и специально обученные мальчики вручную собирают эти пакеты, закидывая в кузов мусоровоза. Ок, казалось бы, вроде всё прилично... Вот только мусор этот из пакетов растаскивают бездомные собаки, кошки, вороны и крысы. После зимы на улицу выйти было невозможно — как на помойке жили!



Еще две недели назад здесь были баки

Поскольку в нашей семье есть машины, свой мусор мы всегда вывозили и выкидывали в ближайшие баки/контейнеры, которые в Ивняках на улице Центральной.



Так вот, уже неделю как контейнеров там нет! Куда вывозить? В центр? Домой к депутатам? Почему мы собираем московский мусор, а на наш места нет?

