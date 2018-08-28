Аварию можно объехать только по встречной полосе

В центре Ярославля на проспекте Октября произошло ДТП — на дороге столкнулись две легковушки. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.



— Объехать место ДТП можно только через лишение прав, потому что придётся пересекать двойную сплошную, — пишут автомобилисты в социальной сети «ВКонтакте».



Но в ГИБДД говорят, что не нужно стоять на проспекте и ждать, когда участники аварии разъедутся.



— Если нет других путей объехать место аварии, то пересечь двойную сплошную можно, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Но нужно сфотографировать место аварии, чтобы в кадре было чётко видно, что по-другому объехать было невозможно. Это фото будет доказательством вашей невиновности, если заезд за двойную сплошную зафиксирует камера и вам придёт штраф.



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