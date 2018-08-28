Этот перекрёсток слишком часто собирает ДТП

В Рыбинске второй день обсуждают аварию, случившуюся на перекрёстке улиц Бабушкина и Серова. Водители называют это место проклятым из-за частых ДТП.

Авария случилась накануне и попала в запись камер уличного наблюдения. Видно, как одна из легковушек заканчивала поворот налево на мигающий зелёный. В это время по встречной полосе неслась другая машина, пытаясь успеть на переключающийся сигнал светофора. Вторая машина влетела в серый универсал, бампер которого от удара улетел на несколько метров вперёд и чуть не задел пешехода с велосипедом.

— Может, перекрёсток и правда проклятый. Мы же не знаем, что здесь было до города. А энергетика осталась, — уже рассуждают в соцсетях.



Однако водители с таким предположением не согласны.

— Да с перекрестком-то всё нормально. Немного нужно работу светофоров отрегулировать, и водителям внимательнее быть. Постоянно там ДТП. Давно бы уже разработали и внесли изменения в схемы работы светофоров, — предлагает Алексей Мазурин.

— Проклятая тупость водителей. Для многих жёлтый — это сигнал к ускорению, а не торможению — вот главная проблема, и никакой мистики, — высказался Павел Музыка.