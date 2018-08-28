Требования безопасности нарушили в двух отелях Ярославля

Прокуратура обнаружила в Заволжском районе Ярославля две гостиницы, в которых нарушены требования безопасности: «Слайс» и «Гостиный дворик».

Гостиницам не присвоены категории, у них нет паспортов безопасности и людей, которые отвечают за антитеррористическую защищённость самих отелей и постояльцев.

— Их работники к действиям при угрозе совершения или при совершении террористического акта не подготовлены, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — В гостиницах отсутствует система оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Руководству гостиниц по результатам проверки внесли представления об устранении правонарушений.

В Ярославле прокуратура нашла ещё три дороги, которые признали опасными.

