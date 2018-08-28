Александр Трудоношин будет руководить центральными районами

У Кировского и Ленинского районов Ярославля появится новый глава. На эту должность утвердили работника ярославского аэропорта Туношна Александра Трудоношина. Известно, что к своим новым обязанностям он приступит уже в ближайшие дни. По предварительной информации, в должности исполняющего обязанности главы территориальной администрации.

— Да, Александр заканчивает работу директором по безопасности. Однозначно скажу, что он хороший работник, грамотный. Много пользы принес предприятию с начала 2017 года, как он у нас работает. Жаль с ним расставаться, — рассказал 76.ru генеральный директор аэропорта Ярославля (Туношна) Анатолий Максимов.

Также известно, что в 2013 году Александр Трудоношин работал начальником управления противодействия коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии Ярославля. В этом же году он получил госнаграду «За спасение погибавших». Награда настигла его спустя два года после авиакатастрофы, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив». Ещё раньше, в 2011 году, Александр Трудоношин работал в УМВД и в день трагедии, 7 сентября, охранял аэропорт. Вместе с коллегами он один из первых оказался на месте крушения Як-42.

— Мы вместе с коллегами осуществляли охрану аэропорта Туношна. Когда самолет упал, я был на взлетной полосе и видел всё собственными глазами. Главное тогда было не допустить суматохи. Народа набежало много, а нужно было действовать. Мы сразу начали искать ребят, надеясь на то, что можно кого-то спасти, — вспоминал Александр Трудоношин.

Про должность главы двух центральных районов в Ярославле шутят: «чтоб тебя главой центральных районов назначили». За год здесь сменилось два руководителя. Последний Георгий Гудыма и вовсе продержался всего неделю, ушёл со скандалом.