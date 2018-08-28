Автобус выгорел

В Ярославле на улице Пожарского возле дома 32 загорелся пассажирский автобус ЛиАЗ. Свидетели быстро вызвали спасателей.



Почти 40 минут четыре пожарные машины и 13 сотрудников МЧС пытались потушить полыхающий автобус. В результате транспорт полностью выгорел.

— Автобус в результате пожара уничтожен, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — От огня никто из людей не пострадал.

В начале августа на ходу вспыхнул автобус с пассажирами в Заволжском районе. Запах гари почувствовали люди в салоне и заставили водителя остановиться.

