Во Фрунзенском районе Ярославля на ходу загорелся пассажирский автобус
28 августа 2018 10:05
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В Ярославле на улице Пожарского возле дома 32 загорелся пассажирский автобус ЛиАЗ. Свидетели быстро вызвали спасателей.
Почти 40 минут четыре пожарные машины и 13 сотрудников МЧС пытались потушить полыхающий автобус. В результате транспорт полностью выгорел.
— Автобус в результате пожара уничтожен, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — От огня никто из людей не пострадал.
В начале августа на ходу вспыхнул автобус с пассажирами в Заволжском районе. Запах гари почувствовали люди в салоне и заставили водителя остановиться.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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