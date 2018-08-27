Легковушка влетела в "Ниву"

Неудачный вечер выдался у водителей на «пьяной» дороге в Ярославле. Здесь в районе зоопарка разбились ВАЗ и «Нива».

ВАЗ нёсся на скорости и влетел «Ниве» сзади в левый бок. Легковушку сильно смяло от удара: повреждены капот, бампер, фары, правая дверь. Проезжавшие мимо водители рассказали, что там произошло:

– Я думаю, что на «Ниве» на поворот в последний момент вспомнил, – рассказала Василина Любимкова, которая увидела аварию спустя несколько минут от произошедшего.

Водители предполагают, что виноваты оба

– Мне кажется там нива затормозила, не там ли к АЗС заруливают через сплошную? – рассуждает Андрей Андрюшеин.

К счастью, обошлось без пострадавших. Но серьёзные повреждения получили оба автомобиля.

Сегодня стало известно, что водитель, впавший в кому после страшного ДТП на окружной дороге в Ярославле, скончался в больнице.