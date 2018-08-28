В Ярославле уже почти всё готово к выборам депутатов

9 сентября ярославцам предстоит выбрать депутатов в Ярославскую областную думу. Нужно выбрать 50 депутатов из почти 500 кандидатов.



Выборы будут только через две недели, а избирательные участки в Ярославле откроются уже в эту среду, 29 августа. В городе их будет 247. Участки открывают заранее для того, чтобы подготовить сейфы, систему видеонаблюдения, резервные источники питания в случае ЧП, а также пожарную безопасность. Кроме того, ярославцы заранее могут прийти на участок с заявлением о том, что собираются голосовать в другом месте (но на территории Ярославской области).

— Мы завершили проверку помещений, где будут располагаться участковые избирательные комиссии. Всего во Фрунзенском районе будет 54 постоянных участковых избирательных комиссии и четыре временных. В Красноперекопском районе — 27 и две соответственно, — рассказала заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Надежда Молева. — В частности, во дворце культуры «Нефтяник» будут располагаться две участковые избирательные комиссии.

Кстати, в этом году состав избирательных комиссий пополнили сотрудники пожнадзора, прокуратуры, полиции и чиновники администраций.



Глава избирательной комиссии по Ярославской области Олег Захаров назвал топ методов заманить ярославцев на выборы. А также рассказал о самых грязных технологиях, которые встречаются у кандидатов.