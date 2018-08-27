Спасатели обнаружили тело мужчины в гараже

Сегодня днём в Дубках во время пожара в гараже заживо сгорел мужчина. Тело обнаружили спасатели после того, как полностью потушили пламя. Личность мужчины устанавливают. Возможно, для этого потребуется экспертиза.



- Пожар начался в заброшенном гараже. Следователь осматривает место происшествием, опрашивает очевидцев. Выясняются причины возникновения пожара, - рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



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