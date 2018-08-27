«Это был огненный дождь!» На Полушкиной роще на стройке случился крупный пожар. Трансляция.

Валит чёрный дым

Крупный пожар в Ярославле. На Полушкиной роще бушует пламя. В небо поднимается столб чёрного дыма. На месте работают пожарные.

- К нам поступило сообщение о пожаре в строящемся здании, - рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. - По предварительной информации, пострадавших нет.

На пожар выехал корреспондент 76.ru. Следите за онлайн-трансляцией:

15:31

В группе "Первый ярославский автопортал" очевидцы опубликовали первое видео с места.

15:33

Рядом со стройкой - промышленное предприятие, неподалеку автосалоны и заправка. Здание сейчас проливают пожарные.

15:35

Здание продолжают проливать, дым ещё идет, но огня не видно. Пострадавших нет.

15:40

Читатель 76.ru Сергей Ветров прислал фото, как дымилось здание.

15:44

Фото читателя Павла Воронина.

15:46

Корреспондент 76.ru сообщает с места:

- На фото не видно, но в здании всё езе периодически откуда-то вырывается пламя. Пожарные тут же направляют туда струю воды, - передаёт Михаил Контуев.

15:49

15:58

Местные говорят, что около десяти лет это здание стояло долгостроем. И вот недавно строение начали достраивать. Красиво делали, говорят. Теперь огонь уничтожил всю отделку.

16:03

Сотрудник автосервиса рядом:

- Огонь распространился за несколько минут. Пластик начал плавиться и капать. Это было похоже на огненный дождь!

Все машины с парковки у здания убрали ,автосервис на всякий случай отключил все электроприборы.

16:09

При пожаре никто не пострадал. Теперь на месте работают дознаватели. Завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами!