«Это был огненный дождь!» На Полушкиной роще на стройке случился крупный пожар. Трансляция.
Крупный пожар в Ярославле. На Полушкиной роще бушует пламя. В небо поднимается столб чёрного дыма. На месте работают пожарные.
- К нам поступило сообщение о пожаре в строящемся здании, - рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. - По предварительной информации, пострадавших нет.
На пожар выехал корреспондент 76.ru. Следите за онлайн-трансляцией:
В группе "Первый ярославский автопортал" очевидцы опубликовали первое видео с места.
Рядом со стройкой - промышленное предприятие, неподалеку автосалоны и заправка. Здание сейчас проливают пожарные.
Здание продолжают проливать, дым ещё идет, но огня не видно. Пострадавших нет.
Читатель 76.ru Сергей Ветров прислал фото, как дымилось здание.
Фото читателя Павла Воронина.
Корреспондент 76.ru сообщает с места:
- На фото не видно, но в здании всё езе периодически откуда-то вырывается пламя. Пожарные тут же направляют туда струю воды, - передаёт Михаил Контуев.
Местные говорят, что около десяти лет это здание стояло долгостроем. И вот недавно строение начали достраивать. Красиво делали, говорят. Теперь огонь уничтожил всю отделку.
Сотрудник автосервиса рядом:
- Огонь распространился за несколько минут. Пластик начал плавиться и капать. Это было похоже на огненный дождь!
Все машины с парковки у здания убрали ,автосервис на всякий случай отключил все электроприборы.
При пожаре никто не пострадал. Теперь на месте работают дознаватели. Завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами!