Женщина погибла на работе

На предприятии «Ярославский бройлер» в Рыбинском районе произошла трагедия: в шнековой ванне для охлаждения куриных субпродуктов погибла 34-летняя женщина.



Оказывается, женщина находилась не на своём рабочем месте. По крайней мере, так утверждает директор «Ярославского бройлера».



- Она работала на сортировке субпродуктов. Как она попала к шнековой ванне, мы пока не знаем. Но это не её рабочее место, туда имеют доступ ограниченное количество человек, - рассказал директор предприятия Андрей Львович.



34-летняя Севара устроилась на «Ярославский бройлер» пару месяцев назад. Её должность никакой особой квалификации не требовала. Женщина работала без нареканий. Руководство «Ярославского бройлера» пообещало оказать материальную помощь семье погибшей женщине в независимости от того, нарушила она технику безопасности или нет.



- По всей видимости, произошедшее не попало на камеры видеонаблюдения, - рассказал Андрей Львович.



Известно, что у погибшей женщины остался ребёнок.



Сейчас этим делом занимаются следователи.



— По факту произошедшего проводится проверка на предмет нарушения требований охраны труда, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

