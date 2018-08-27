Известный Instagram-фрик приехал в Ярославль. Смотрим самые эпатажные фото
Известный и эпатажный блогер Александр Шпак приехал в Ярославль вместе со своей женой Ириной. В нашем городе их заметили на «Ярославле-Главном». Оказалось, что эпатажная парочка в Ярославле проездом. Практически сразу же Александр и Ирина сели в поезд и поехали в Кострому на встречу с поклонниками. Фотографии с сувенирами из Ярославля Александр и его жена выложили в своём Instagram.
Несмотря на свою нестандартную внешность, у Александра масса поклонников.
- Саша, как вам идёт такой стиль! – пишут подписчики блогера.
- Если бы знал, что будете в Ярославле, встретил бы с бутылочкой винца и вкусняхами, - написал подписчик Александра Артём.
Александр Шпак стал известен на всю страну после того, как кардинально поменял внешность. Александр покрыл всё тело татуировками, сделал несколько пластических операций и нарастил клыки. Кстати, несколько лет назад вставил имплантаты в грудь и ягодицы, но спустя некоторое время удалил их.
Вместе со своей женой Александр колесит по всему миру и ведёт с женой спортивный и кулинарный блог.