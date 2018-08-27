Ярославцы радушно встретили Александра и Ирину

Известный и эпатажный блогер Александр Шпак приехал в Ярославль вместе со своей женой Ириной. В нашем городе их заметили на «Ярославле-Главном». Оказалось, что эпатажная парочка в Ярославле проездом. Практически сразу же Александр и Ирина сели в поезд и поехали в Кострому на встречу с поклонниками. Фотографии с сувенирами из Ярославля Александр и его жена выложили в своём Instagram.



Несмотря на свою нестандартную внешность, у Александра масса поклонников.



В Ярославле Александр и Ирина были проездом

- Саша, как вам идёт такой стиль! – пишут подписчики блогера.



Александр и его жена любят готовить

- Если бы знал, что будете в Ярославле, встретил бы с бутылочкой винца и вкусняхами, - написал подписчик Александра Артём.



У Александра два миллиона подписчиков

Александр Шпак стал известен на всю страну после того, как кардинально поменял внешность. Александр покрыл всё тело татуировками, сделал несколько пластических операций и нарастил клыки. Кстати, несколько лет назад вставил имплантаты в грудь и ягодицы, но спустя некоторое время удалил их.

Александр и Ирина любят путешествовать

Александр делал несколько пластических операций

Всё тело Александра покрыто татуировками

Вместе со своей женой Александр колесит по всему миру и ведёт с женой спортивный и кулинарный блог.

