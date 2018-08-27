Ярославцы радушно встретили Александра и Ирину
Ярославцы радушно встретили Александра и Ирину

Известный и эпатажный блогер Александр Шпак приехал в Ярославль вместе со своей женой Ириной. В нашем городе их заметили на «Ярославле-Главном». Оказалось, что эпатажная парочка в Ярославле проездом. Практически сразу же Александр и Ирина сели в поезд и поехали в Кострому на встречу с поклонниками. Фотографии с сувенирами из Ярославля Александр и его жена выложили в своём Instagram.

Несмотря на свою нестандартную внешность, у Александра масса поклонников.

В Ярославле Александр и Ирина были проездом
В Ярославле Александр и Ирина были проездом

- Саша, как вам идёт такой стиль! – пишут подписчики блогера.

Александр и его жена любят готовить
Александр и его жена любят готовить

- Если бы знал, что будете в Ярославле, встретил бы с бутылочкой винца и вкусняхами, - написал подписчик Александра Артём.

У Александра два миллиона подписчиков
У Александра два миллиона подписчиков

Александр Шпак стал известен на всю страну после того, как кардинально поменял внешность. Александр покрыл всё тело татуировками, сделал несколько пластических операций и нарастил клыки. Кстати, несколько лет назад вставил имплантаты в грудь и ягодицы, но спустя некоторое время удалил их.

Александр и Ирина любят путешествовать
Александр и Ирина любят путешествовать
Александр делал несколько пластических операций
Александр делал несколько пластических операций
Всё тело Александра покрыто татуировками
Всё тело Александра покрыто татуировками

 Вместе со своей женой Александр колесит по всему миру и ведёт с женой спортивный и кулинарный блог.