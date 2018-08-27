Ярославцы могут позвать проверку для своего управдома

Ярославцы смогут привлечь внезапную проверку для своей управляющей компании. В мэрии уже составляют график, к кому специалисты придут оценивать работу управдома.

Если вам кажется, что ваша компания обслуживает ваш дом недостаточно хорошо или не так, как прописано в договоре, смело заявляйте об этом.

— Основанием проведения внеплановой проверки является обращение собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, — сообщается в приказе о внеплановых проверках мэра Ярославля.

Специалисты из мэрии устроят экспертизы, расследования и испытания и помогут жителям сменить управдома, если нужно.

Кстати, в одном из домов Ярославля жителей так довели, что они закидали коммунальщиков мороженым и помидорами.