Жители Рыбинска выращивают на даче сладкие дыни и арбузы уже восемь лет

Пока большинство ярославских дачников собирают на участках большой урожай помидоров, огурцов и кабачков, рыбинские умельцы срывают с грядок созревшие дыни и арбузы. И делают это успешно вот уже восемь лет, уверяя, что рыбинские бахчевые ничуть не хуже южных.

Рассадой арбузов и дынь занимается москвичка Ольга Овчинникова, у которой есть дача под Рыбинском.

На даче рыбинцы выращивают по 3–5 арбузов за лето

— Поскольку 2010 год был аномально жарким, первый урожай был очень успешным — арбузы были гораздо слаще тех, что мы привыкли покупать в магазинах и на рынках. По вкусу — чистый сахар, — рассказал племянник Ольги из Рыбинска Андрей Дементьев. — В последующие годы арбузы также были гораздо интереснее покупных. Единственный год, в котором не удалось вырастить урожай, — 2017, для арбузов было слишком холодно.

Рыбинские арбузы созревают в августе

Идею заниматься рассадой арбузов рыбинцы взяли у рыбинского агронома-селекционера. По его словам, ничего сложного в этом нет, необходимо лишь соблюдать несложные правила, которые не позволяют растениям замерзнуть. Рыбинцам удаётся вырастить по 3–5 арбузов за лето, уверяют, что можно и больше. Созревают они в августе.