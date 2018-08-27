Мэрия приняла работу без колебаний

Прокуратура Ярославля заинтересовалась ремонтом дворов на улице Елены Колесовой у дома № 52/45. Мало того, что недобросовестный подрядчик не установил ограждения во дворе, так ещё и посадил мало деревьев. В этом работники прокуратуры убедились лично во время проверки. Также выяснилось, что подрядчик делал ремонт гораздо дольше, чем того требовал контракт.



— При этом мэрия Ярославля приняла работы без замечаний. По данному факту прокуратурой города Ярославля в адрес «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные недостатки устранены подрядчиком. Подрядчик также заплатил неустойку в казну города за нарушение сроков выполнения работ, — рассказали в ярославской прокуратуре.



Читайте также: ярославские трезвенники просят сократить время продажи алкоголя.