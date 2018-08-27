Власти Рыбинска изо всех сил стараются сохранить облик в исторической части города

В Ярославской области власти Рыбинска решили изменить схему движения в центре города. Они уверены, что так они смогут сохранить свои памятники архитектуры.



— Точно будет односторонним для проезда участок Волжской набережной от Соборной площади до улицы Стоялой. С левой стороны по ходу движения на всем участке планируется сделать парковоки, — рассказали в администрации Рыбинска. — Одностороннее движение в районе музея-заповедника и Гостиного двора снизит нагрузку на здания, которые являются памятниками архитектуры. Сейчас они испытывают сильные вибрационные удары, от воды и грязи страдают фасады, из-за припаркованных автомобилей водители вынуждены выезжать на встречную полосу.



Кроме того, по улице Крестовой автомобили поедут до Соборной площади, дальше проезд открыт только для общественного транспорта. Частные машины должны будут свернуть или в Преображенский переулок, или у торгового центра «Феникс» к набережной. Исключение сделают для транспорта жителей домов № 1, 3 и 7 по Крестовой и собственников торговых точек в этих зданиях.



В обе стороны будут открыты улицы Стоялая и Бульварная. Для удобства выезда на перекресток с круговым движением будут оборудованы островки безопасности.



Загрузку Преображенского и Вознесенского переулков предлагается обсудить коллективно. Авторы новой схемы видят их односторонними: Вознесенский едет от улицы Стоялой, Преображенский — от улицы Крестовой к улице Бульварной. Так они станут транзитными к основным магистралям.



Рыбинцам уже показали предварительную транспортную схему

Начать менять транспортную схему в центре Рыбинска городские власти планируют уже в конце сентября.

