Всё могло бы быть хуже 
Всё могло бы быть хуже 

На проспекте Фрунзе в Ярославле водитель на чёрной «Киа» снёс опору освещения. Авария случилась на пересечении с улицей Индустриальной, на повороте в микрорайон «Липовая гора».

— Очевидец утверждает, что за рулём пьяный водитель, — сообщают в группе «Первый ярославский автопортал». – Он ехал с пассажиром, который, похоже, был не пристёгнут. Пассажир головой разбил лобовое. 

Сам водитель иномарки остался невредим, сработали подушки безопасности. 

Легковушка повалила столб 
Легковушка повалила столб 

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