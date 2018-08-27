Всё могло бы быть хуже

На проспекте Фрунзе в Ярославле водитель на чёрной «Киа» снёс опору освещения. Авария случилась на пересечении с улицей Индустриальной, на повороте в микрорайон «Липовая гора».

— Очевидец утверждает, что за рулём пьяный водитель, — сообщают в группе «Первый ярославский автопортал». – Он ехал с пассажиром, который, похоже, был не пристёгнут. Пассажир головой разбил лобовое.

Сам водитель иномарки остался невредим, сработали подушки безопасности.

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