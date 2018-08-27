Разбил лобовое головой: в Ярославле иномарка вылетела с дороги в фонарный столб
27 августа 2018 09:30
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На проспекте Фрунзе в Ярославле водитель на чёрной «Киа» снёс опору освещения. Авария случилась на пересечении с улицей Индустриальной, на повороте в микрорайон «Липовая гора».
— Очевидец утверждает, что за рулём пьяный водитель, — сообщают в группе «Первый ярославский автопортал». – Он ехал с пассажиром, который, похоже, был не пристёгнут. Пассажир головой разбил лобовое.
Сам водитель иномарки остался невредим, сработали подушки безопасности.
В выходные в Рыбинске лихач покалечил пассажира.
Фото: Первый Ярославский автопортал / vk.com , Первый Ярославский автопортал / vk.com
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