Лето уходит красиво! В последние дни лета в Ярославле будет жарко. Специалисты центра «Фобос» прогнозируют даже до +29 градусов. Правда, продержится такая жара недолго — ровно до 1 сентября.

Дни будут действительно жаркие: завтра обещают +26 градусов. Во вторник чуть снизится — до +24. А оставшиеся три дня — от +27 до +29 градусов. Теплыми и сухими будут не только дни, но и ночи. Так что успеем погулять!

И всё же, если присмотреться, уже чувствуется, как приближается осень. Этот момент поймала наш фотограф Саша Савельева. И сделала большой фоторепортаж.