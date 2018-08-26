Неделя была полна происшествий

На этой неделе случилось сразу несколько происшествий, которые обсуждал весь город. Были и страшные, и необычные. Все, о чем говорили в Ярославле, смотрите в нашей подборке.

1. Издевательства в колонии

В СМИ попало новое видео из скандальной колонии № 1 в Ярославле. И снова — избиения. На этот раз на кадрах видно — сотрудники колонии выстраиваются в строй и прогоняют по коридору заключённых. Узнали, что означает такой «ритуал».





2. Разборки с гаишниками

Разборки устроили прямо в кювете

Ярославец обвинил сотрудников ГИБДД в том, что набросились на него, когда он хотел помочь пострадавшим в аварии. История выходила странная. Якобы мужчина ночью шел по дороге, увидел машину в кювете, подошёл, чтобы помочь. И тут его чуть ли не поколотили гаишники. Но запись регистратора на груди полицейского показала — всё было не так.

3. Нефтяное озеро

Озеро похоже на плешь в лесу

Экологи обнаружили в Ярославле озеро, полное нефти. Деревья вокруг обожжены — видимо, озеро горело не раз. Откуда такие разливы опасных химикатов.

4. Сгорел памятник

От дома почти ничего не осталось

В самом центре Ярославля в понедельник случился крупный пожар — полыхал дом-памятник на улице Володарского. Тот самый деревянный дом, где когда-то была детская больница. От деревянного здания почти ничего не осталось. и это не первый пожар в нём. Когда разбирались, кто ответственный за содержание здания, выяснилось — дом вообще никому не принадлежал.

5. Врача обвинили в смерти пациентки

36-летнего врача-эндоскописта обвинили в смерти пациентки. Обвинение полагает, что доктор провел операцию, которую не должен был проводить. Что говорят в больнице.