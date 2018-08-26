Как школы готовятся к 1 сентября

В Ярославле полиция рассказала о подготовке к новому учебному году. Общие цифры положительные, полагают в УМВД, в 919 школах стоят системы видеонаблюдения. Но в отдельных случаях нашли нарушения — всего 300 недочётов.



— Основными недостатками являются: нарушение ограждения периметра территорий образовательных учреждений; отсутствие систем видеонаблюдения; отсутствие кнопок тревожной сигнализации, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — Обобщенная информация по недостаткам будет направлена в правительство Ярославской области и прокуратуру Ярославской области.

Но полиция просит и родителей побеспокоиться о безопасности детей и поговорить с ними о важнейших правилах:

не открывай дверь незнакомым людям;

не ходить никуда с незнакомыми людьми, как бы они ни уговаривали и что бы интересное ни предлагали;

не разговаривать с незнакомыми и малознакомыми людьми, не брать от них подарки;

не садиться в машину с незнакомыми;

не играть на улице с наступлением темноты;

не входить в подъезд, лифт с незнакомыми людьми.

К 1 сентября готовятся и родители — у спецшколы в Ярославле они устроили давку, чтобы успеть записать детей.