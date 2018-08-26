Сегодня в полночь в Рыбинске произошло ДТП. В кювет улетела «Лада-Ларгус». Авария случилась на улице Качалова, у дома № 48. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Сам водитель не пострадал, а вот пассажиру досталось.
— Пассажира с травмами увезли в больницу, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.
Сама машина разбилась всмятку.
Видимо, новости про такие ДТП ничему не учат. А ведь ещё в начале месяца была страшная история — лихач покалечил в аварии девочку.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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