Машина разбилась в кювете

Сегодня в полночь в Рыбинске произошло ДТП. В кювет улетела «Лада-Ларгус». Авария случилась на улице Качалова, у дома № 48. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Сам водитель не пострадал, а вот пассажиру досталось.

— Пассажира с травмами увезли в больницу, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Сама машина разбилась всмятку.

Видимо, новости про такие ДТП ничему не учат. А ведь ещё в начале месяца была страшная история — лихач покалечил в аварии девочку.