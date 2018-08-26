«В очереди раздавали водичку». В супермаркете техники устроили давку на распродаже
26 августа 2018 09:14
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В огромные очереди выстроились жители Рыбинска, когда супермаркет цифровой техники объявил большую распродажу. Мечтая купить товар со скидками, рыбинцы готовы были стоять к кассам долго — в очереди стояли по 25 человек.
— Народу толпа, жара... Но, правда, водичку питьевую раздавали, — рассказала Илона Киселёва в группе «Подслушано в Рыбинске».
В Ярославле распродажа в закрывающемся супермаркете техники тоже спровоцировала небывалый ажиотаж. Люди просто сметали товар с полок. Мы проверили, действительно ли выгодно было покупать товар со скидками 90%.
Фото: Алесей Чистяков, Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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