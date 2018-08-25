Пожар случился в подъезде старого здания

В Ярославской области загорелся жилой дом. Пожар начался в подъезде здания на улице Комарова в центре Гаврилов-Яма.

Пожар начался в самом подъезде трёхэтажного здания. Огонь быстро пополз по деревянным перилам.

Дом находится в центре Гаврилов-Яма

– В пожаре сгорели три детских коляски, закопчены стены и выгорела электропроводка, – рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

По предварительным данным именно с проводкой и случилось замыкание. Дом старый. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Напомним, в Ярославле идут разбирательства после крупного пожара, в котором сильно пострадал дом-памятник.