В Ярославской области загорелся подъезд жилого дома
25 августа 2018 21:08
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В Ярославской области загорелся жилой дом. Пожар начался в подъезде здания на улице Комарова в центре Гаврилов-Яма.
Пожар начался в самом подъезде трёхэтажного здания. Огонь быстро пополз по деревянным перилам.
– В пожаре сгорели три детских коляски, закопчены стены и выгорела электропроводка, – рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
По предварительным данным именно с проводкой и случилось замыкание. Дом старый. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Напомним, в Ярославле идут разбирательства после крупного пожара, в котором сильно пострадал дом-памятник.
Фото: МЧС по ЯО
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