Родители ждали несколько часов на улице, чтобы записать малышей на занятия

В субботу с семи часов утра в Дзержинском районе Ярославля родители малышей выстроились в огромную очередь у дворца пионеров. Центр дошкольной подготовки начинает работу на два часа позже, но взволнованные родители собрались гораздо раньше, чтобы успеть записать своего ребёнка в нужную группу.

Как оказалось, бешеный интерес у родителей вызвали не кружки танцев, а курсы подготовки к школе.

— Это очередь из родителей самых маленьких — от 3 до 6 лет — подготовка к школе, такое каждый год. В другие кружки никакой очереди нет, — рассказала местная жительница Наталья Ершова. — Дошкольники еще при открытии в первые минуты все места занимают, плюс еще резерв ожидания формируют.

Многие пользователи интернета раскритиковали толпу родителей.

— Если ребенок в четыре года ходит только в сад, то у родителей уже возникает чувство вины, и они срочно отдают ребенка в какой-либо кружок, — высказалась Мария Антонова.

— У современных детей совсем детства нет, скоро из роддома сразу в секции записываться побегут, — критично прокомментировала ситуацию Анжелика Якубинская.

Однако нашлись сторонники и другой позиции.

— А как ребенок в 4 года определит что ему нужно, а что нет? Посещение кружков — это развитие ребенка, — считает Ольга Сладкая.

— Танцы, песни, творчество, спорт — почти все кружки набирают детей от 4–5 лет, — добавил Илья Королёв.

Недавно 76.ru публиковал ценные советы от психолога для родителей о том, как подготовить ребёнка к школе, как родителям вести себя во время учебного года, чтобы стать другом своему ребёнку.