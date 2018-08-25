Завтра ярославцы смогут принести свой мусор на площадь Юности
25 августа 2018 20:01
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Завтра в центре Ярославля будет работать акция «Эко-мобиль», куда можно принести и сдать мусор раздельно. Принимают почти всё: пластик (с 1 по 6 виды), бумагу и картон, стекло, батарейки, тетра-пак и пюр-пак упаковки, металл и энергосберегающие лампы.
– Не забывайте, что акция проходит в Ярославле каждое последнее воскресенье месяца! – напоминают организаторы.
Машина и урны расположатся справа от ТЮЗа на площади Юности с 12:00 до 14:00.
Где ещё в Ярославле можно сдавать мусор раздельно, смотрите тут.
Фото: Анна Елкина
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