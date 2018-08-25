Завтра сдать мусор раздельно можно в самом центре города

Завтра в центре Ярославля будет работать акция «Эко-мобиль», куда можно принести и сдать мусор раздельно. Принимают почти всё: пластик (с 1 по 6 виды), бумагу и картон, стекло, батарейки, тетра-пак и пюр-пак упаковки, металл и энергосберегающие лампы.

– Не забывайте, что акция проходит в Ярославле каждое последнее воскресенье месяца! – напоминают организаторы.

Машина и урны расположатся справа от ТЮЗа на площади Юности с 12:00 до 14:00.

Где ещё в Ярославле можно сдавать мусор раздельно, смотрите тут.