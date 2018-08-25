Ярославцы любят рэп, поп и рок

Вкусы ярославцев специфичны. К такому выводу пришёл блогер Данила Грибов, который проанализировал тысячи страниц пользователей, чтобы узнать, какую музыку слушают жители Ярославля. Выборку он сделал, исследуя страницы действительно активных ярославцев в Сети. А это чуть больше 37 тысяч человек.

— Нам интересны люди, которые с марта 2018 года совершили не менее 40 активностей на странице. Получилось 6% от числа жителей Ярославля, — рассказал Данила Грибов.

Каких исполнителей любят жители столицы региона: Басту, группу «Ленинград», Земфиру, «Сплин», Потапа и Настю, Полину Гагарину, Касту, Макса Коржа, Нюшу и Бьянку.

В список популярных треков попали следующие песни:

1. Баста — «Выпускной (Медлячок)».

2. «Винтаж» — «Знак Водолея».

3. Сати Казанова feat. Arsenium — «До рассвета».

4. Quest Pistols — «Ты так красива».

5. «Сплин» — «Романс».

6. Потап и Настя — «Бумдиггибай».

7. «Ленинград» — «Экспонат».

8. «Рождество» — «Ты знаешь, так хочется жить...»

9. Бьянка — «Ногами, руками».

10. «Каспийский Груз» — «Доедешь — пиши».



Ранее блогер публиковал такой же анализ по жителям Рыбинска. Их вкусы немного отличаются.