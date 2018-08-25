Парни из разных городов показали круты трюки 
Парни из разных городов показали круты трюки 

Сегодня в Ярославле прошёл большой фестиваль воркаута «Street games». На него приехали крепкие парни 

из Ярославля, Вологды, Углича, Рыбинска, Архангельска, Коврова, Томска и Иванова. Среди участников взрослые и юноши. Все они показали, какие трюки могут выполнять на перекладинах. 

– Сильные ребята, даже самым юным участникам не занимать упорства и крепости духа. Спорт объединяет, – написал после фестиваля в соцсетях мэр Ярославля Владимир Слепцов. 

Участвовали даже совсем юные спортсмены 
Участвовали даже совсем юные спортсмены 

А мы смотрим фотографии с удивительными трюками спортсменов. 

Опасные трюки 
Опасные трюки 
Эти парни могут удерживать себя на руках в воздухе 
Эти парни могут удерживать себя на руках в воздухе 
И крутиться с опасными перехватами 
И крутиться с опасными перехватами 
Это сложная работа со своим телом 
Это сложная работа со своим телом 
Но очень функциональная 
Но очень функциональная 