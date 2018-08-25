В Ярославле устроили воркаут фестиваль: смотрим экстремальные фото
25 августа 2018 16:17
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Сегодня в Ярославле прошёл большой фестиваль воркаута «Street games». На него приехали крепкие парни
из Ярославля, Вологды, Углича, Рыбинска, Архангельска, Коврова, Томска и Иванова. Среди участников взрослые и юноши. Все они показали, какие трюки могут выполнять на перекладинах.
– Сильные ребята, даже самым юным участникам не занимать упорства и крепости духа. Спорт объединяет, – написал после фестиваля в соцсетях мэр Ярославля Владимир Слепцов.
А мы смотрим фотографии с удивительными трюками спортсменов.
Фото: Мэрия Ярославля , Мэрия Ярославля
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