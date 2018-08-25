Вход на Даманский остров тщательно охраняют

Сегодня в Ярославле полностью закрыли парк на Даманском острове. Вход на него перекрыт у самого начала моста, дежурят люди в чёрных костюмах. Причём, их становится всё больше.

– У входа висит табличка о том, что парк не работает. Но прочитать её невозможно, так как её перекрывает спинами охрана, – рассказывает очевидец. – Когда я вышла на пробежку, их было только пятеро. На обратном пути количество людей в чёрных костюмах увеличилось, один из них стоит с металлоискателем.

Всех желающих пройти - разворачивают

Всех, кто пытается пройти, разворачивают. Как стало известно 76.ru, Даманский остров на сутки взял в аренду один крупный банк для своего мероприятия.