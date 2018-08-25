Двое друзей решили заработать на батареях

В Ярославской области поймали банду, воровавшую батареи из домов. Из одного дома они умудрились вынести 20 радиаторов отопления.

Мужчины проникли в здание на улице Чкалова в Рыбинске, где срезали всё, что нашли. Ущерб собственники нежилого помещения оценили в 60 тысяч рублей. Полиция быстро задержала подозреваемых, которые уже успели сдать батареи в пункт приёма металла. Оба оказались жителями Рыбинского района, друзья 26 и 27 лет.

— Полицейскими похищенное частично изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Теперь мужчинам грозит колония, куда они могут попасть на срок до пяти лет.