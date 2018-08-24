Все работы по благоустройству должны закончить меньше чем за 15 месяцев
Все работы по благоустройству должны закончить меньше чем за 15 месяцев

Губернатор Ярославской области провел заседание комиссии, на котором напомнил главам районов о необходимости выполнить все работы по проекту «Решаем вместе». Как сообщил Дмитрий Миронов, в этом году на благоустройство области выделено на 30 миллионов рублей больше, чем в прошлом. На 680 миллионов рублей до конца года необходимо благоустроить 450 объектов, на данный момент работы завершены на двухстах.

— Очень важно, чтобы все намеченное было сделано в полном объеме, с должным качеством и в срок, — сказал Дмитрий Миронов. — На данный момент необходимо сосредоточить все усилия на выполнении планов текущего года. И даже не года, а строительного сезона, который уже скоро закончится. Фактически остается не более двух месяцев.

Большую часть работ — 80% — выполнили в Пошехонском районе. В отстающих оказались Угличский, Даниловский, Первомайский, Переславский районы и Переславль-Залесский, там пока нет ни одного завершенного объекта.

Для завершения всех работ главам районов губернатор дал срок до 1 октября.

— Невыполненные работы однозначно негативно отразятся на рейтинге района и самого главы, — рассказали в правительстве области. — Это повлияет и на выделение средств этим районам. Если руководство не способно качественно и в срок реализовать программы, то значит, и средства таким руководителям не нужны.