Все работы по благоустройству должны закончить меньше чем за 15 месяцев

Губернатор Ярославской области провел заседание комиссии, на котором напомнил главам районов о необходимости выполнить все работы по проекту «Решаем вместе». Как сообщил Дмитрий Миронов, в этом году на благоустройство области выделено на 30 миллионов рублей больше, чем в прошлом. На 680 миллионов рублей до конца года необходимо благоустроить 450 объектов, на данный момент работы завершены на двухстах.



— Очень важно, чтобы все намеченное было сделано в полном объеме, с должным качеством и в срок, — сказал Дмитрий Миронов. — На данный момент необходимо сосредоточить все усилия на выполнении планов текущего года. И даже не года, а строительного сезона, который уже скоро закончится. Фактически остается не более двух месяцев.



Большую часть работ — 80% — выполнили в Пошехонском районе. В отстающих оказались Угличский, Даниловский, Первомайский, Переславский районы и Переславль-Залесский, там пока нет ни одного завершенного объекта.



Для завершения всех работ главам районов губернатор дал срок до 1 октября.



— Невыполненные работы однозначно негативно отразятся на рейтинге района и самого главы, — рассказали в правительстве области. — Это повлияет и на выделение средств этим районам. Если руководство не способно качественно и в срок реализовать программы, то значит, и средства таким руководителям не нужны.

