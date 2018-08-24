Комплекс на Которосльной набережной разрастётся ещё больше

Чиновники рассказали, как работает новая схема в Ярославской области, по которой в регионе быстро достраивают дома обманутых дольщиков. На заброшенные стройки находят новых инвесторов, которым взамен того, что они вкладываются в строительство, отдают без торгов в аренду хорошие земли в Ярославле.

Такую схему использовали с домами на Которосльной набережной рядом с концертно-зрелищным центром. Участок с недостроенной гостиницей отдали компании «Ташир», которая возведёт здесь элитный жилой микрорайон с многоэтажками. Дома будут очень высокие: от 9 до 18 этажей.

Рядом на Которосльной набережной в Ярославле поставили самое высокое колесо обозрения в центральной России

— Документом предусмотрено строительство многоквартирных домов высотой от 9 до 18 этажей. Для этого будет выделен участок в Ярославле на Которосльной набережной. Инвестор получит его в аренду на 10 лет без проведения торгов, — уточняют в правительстве Ярославской области.



В жилой комплекс у КЗЦ «Миллениум» застройщик вложит 305 миллионов рублей. За этот элитный участок земли застройщик из собственного жилого фонда отдаст 117 квартир в доме на улице Чернопрудной обманутым дольщикам.

Кстати, сегодня в Ярославль приехал министр строительства и ЖКХ. Он рассказал, как выглядит ситуация с обманутыми дольщиками в Ярославской области на фоне всей страны.