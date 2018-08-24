Рядом с огромным новым домом стоят три стареньких одноэтажных

Эти домики почти в центре города выглядят… внезапно. Да, какое-то изумление испытываешь, когда на краю Кировского района (почти центр!) между хрущевкой и новенькой многоэтажкой вдруг натыкаешься на эти три домика — одноэтажные, низенькие, с крошечными окошками. У них даже улица своя, маленькая — Северная подстанция, — состоящая только из этих трёх домов.

Пологие крыши в опавших листьях, трещины на стенах, на ветру колышется постиранное бельё. Рядом клумбы с цветами и желтая деревянная лавочка. И всё это на фоне 18-этажного гиганта-новостройки.



Покатые крыши уже устланы листвой

У трёх домов номера — 5, 6 и 7. Первых четырёх нет — снесли несколько лет назад. Это были деревянные бараки. Да и нынешним домам уже больше 60 лет. В каждом доме по одной квартире.



Из обитой чем-то мягким двери выглядывает хозяин. Мужчина за 50 в спортивных трико и безрукавке. Представляется Сергеем.

В каждом доме теперь по одной квартире

— Как живётся? — спрашиваю.

— Хорошо, — довольно отвечает Сергей. — А что плохого? Свой дом, только в центре города, никаких соседей. Захотел и сразу из квартиры вышел на улицу — на свою, кстати, территорию. Лет 20 тут живу.

От машин отгородились заборчиками

Соседка Сергея Любовь его настроя не разделяет. Ей не нравится. Многоэтажное соседство не даёт покоя. Глядя из своего двора на новостройку, она мечтает переехать в такой же красивый дом, в квартиру с остеклённым балконом.

— Мой дом уже признали аварийным, он у меня не приватизирован, поэтому очень жду, когда переселят, — рассказала женщина. — Когда вокруг всё застроили, стало проезжать много машин, — говорит Любовь. — А они от нас буквально в паре метров: ездят, прогреваются, сигналят — всё в доме слышно.

Во двориках на верёвке покачивается бельё

Живёт она на Северной подстанции больше тридцати лет, взрослый сын уехал, когда родился маленький ребёнок. Молодой семье сильно мешал шум.



В третьем домике двери оказались заперты, видимо, хозяева были на работе. И в почти осеннем воздухе, на покрытых мхом карнизах так и повис вопрос — скорее бы переезжать? Или остаться?

Маленькие домики утопают в зелени деревьев

О том, как должен развиваться город, корреспондент 76.ru пообщался с главным архитектором Ярославской области.

