Три домишка на границе центра Ярославля. Как живёт мини-деревня среди многоэтажек
Эти домики почти в центре города выглядят… внезапно. Да, какое-то изумление испытываешь, когда на краю Кировского района (почти центр!) между хрущевкой и новенькой многоэтажкой вдруг натыкаешься на эти три домика — одноэтажные, низенькие, с крошечными окошками. У них даже улица своя, маленькая — Северная подстанция, — состоящая только из этих трёх домов.
Пологие крыши в опавших листьях, трещины на стенах, на ветру колышется постиранное бельё. Рядом клумбы с цветами и желтая деревянная лавочка. И всё это на фоне 18-этажного гиганта-новостройки.
У трёх домов номера — 5, 6 и 7. Первых четырёх нет — снесли несколько лет назад. Это были деревянные бараки. Да и нынешним домам уже больше 60 лет. В каждом доме по одной квартире.
Из обитой чем-то мягким двери выглядывает хозяин. Мужчина за 50 в спортивных трико и безрукавке. Представляется Сергеем.
— Как живётся? — спрашиваю.
— Хорошо, — довольно отвечает Сергей. — А что плохого? Свой дом, только в центре города, никаких соседей. Захотел и сразу из квартиры вышел на улицу — на свою, кстати, территорию. Лет 20 тут живу.
Соседка Сергея Любовь его настроя не разделяет. Ей не нравится. Многоэтажное соседство не даёт покоя. Глядя из своего двора на новостройку, она мечтает переехать в такой же красивый дом, в квартиру с остеклённым балконом.
— Мой дом уже признали аварийным, он у меня не приватизирован, поэтому очень жду, когда переселят, — рассказала женщина. — Когда вокруг всё застроили, стало проезжать много машин, — говорит Любовь. — А они от нас буквально в паре метров: ездят, прогреваются, сигналят — всё в доме слышно.
Живёт она на Северной подстанции больше тридцати лет, взрослый сын уехал, когда родился маленький ребёнок. Молодой семье сильно мешал шум.
В третьем домике двери оказались заперты, видимо, хозяева были на работе. И в почти осеннем воздухе, на покрытых мхом карнизах так и повис вопрос — скорее бы переезжать? Или остаться?
О том, как должен развиваться город, корреспондент 76.ru пообщался с главным архитектором Ярославской области.