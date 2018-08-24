Водитель не пострадал

И вновь ДТП на окружной дороге: иномарка залетела под фуру. Авария произошла два часа назад. Автомобиль «Форд» сзади влетел в грузовик. Больше всего пострадала та часть, где находится водительское сидение. Очевидцы сообщают: водитель смог сам выбраться из салона.



- Когда проезжал, он ходил вокруг машины. Когда ехал обратно, она уже стояла на обочине, - рассказывает очевидец Алексей Чистяков.



В УМВД по Ярославской области подтвердили: пострадавших в аварии нет. По факту ДТП полиция проводит проверку.



Напомним, вчера практически на этом же месте произошло ДТП с более печальными последствиями: столкнулись легковушка, газель и фура. Водитель легковушки сейчас находится в коме. Ещё двое пассажиров газели госпитализированы с травмами.

