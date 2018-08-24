Имя победителя назовут 6 сентября

Известный ярославский приколист и фокусник Артём Сыромятников участвует в конкурсе на звание лучшего блогера. Вместе с ним за титул борются ещё девять человек из разных городов страны. Организаторы конкурса сами выбрали ролики, за которые может проголосовать любой желающий. Ролик Артёма — очередной прикол. Он разыгрывает молодых людей в барбершопе (чисто мужское заведение, где стригутся только представители сильной половины человечества).



— Победитель получит моноблок Apple, крутой фотоаппарат, видеокамеру и штатив на общую сумму 433 тысячи 860 рублей, — рассказали организаторы конкурса.



Это первая интернет-премия «Кубок Мэра», организованная популярными блогерами. Она даёт возможность участникам сразиться в трёх номинациях «Лучший рэпер», «Лучший стрит-арт художник» и «Лучший блогер».



— Имя победителя станет известно 6 сентября в «Олимпийском», — рассказал Артём Сыромятников.



Проголосовать за нашего земляка вы можете здесь.



Напомним, Артём отметился во время чемпионата мира по футболу, сделав несколько шуток, связанных с болельщиками.