Убирать праздник приходится сотрудникам ЗАГСа

Бывает ли праздника слишком много? Бывает. Так считают в центральном отделе ЗАГС Ярославля, который находится на улице Собинова. Ведь здесь свадьбы сменяют одна другую вместе с блестящими разноцветными конфетти и лепестками цветов. Именно эти атрибуты праздника стали головной болью сотрудников ЗАГС настолько, что начальник центрального отдела Наталия Рыбина просит молодожёнов подмести за собой.

— Вопреки предупреждениям и собственноручно поставленной подписи жениха и невесты о запрете мусора, они оставили нам это на память, не соизволили взять метлы и убрать за собой, — написала Наталия Рыбкина на Facebook. — У них праздник, его нельзя портить ничем. Скажите, это люди? Люди — это мои сотрудники, что взяли швабры в красивых платьях между регистрациями. Ужасно то, что это показатель человеческих отношений, когда не стыдно.

Кстати, теперь разбрасывать конфетти вокруг дверей ЗАГСа запрещено. Молодожёны даже подписывают документ о том, что ознакомлены с этим правилом. Однако некоторые пары всё же нарушают это нововведение, оставляя за собой россыпь разноцветного мусора.

Кстати, запрет разбрасывать конфетти и лепестки цветов вокруг центрального отдела ЗАГСа действует в Ярославле с прошлого года.