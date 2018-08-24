Эти ребята мечтают максимально счастливо провести свои последние дни

Вместо сотни букетов учителям воплотить в жизнь одну детскую мечту. А может, и больше. Ярославские школьники и их родители могут присоединиться к федеральной акции: вместо того, чтобы потратить деньги на букет учителям, перечислить их в благотворительный фонд «Вера» или детский хоспис «Дом с маяком». Эти организации помогают детям. Не просто тяжелобольным детям, а умирающим. Волонтёры и работники этих организаций делают всё, чтобы такие дети счастливо прожили остаток жизни, чтобы они находились не в больнице, а дома с родителями. Таким детям исполняют их заветные мечты: получить классный фотоаппарат, чтобы устроить фотосессию, или надеть платье принцессы и попасть на настоящий бал в настоящий дворец. Детей, которых ведут эти два фонда, около 700 по всей России. На то, чтобы предоставить им обезболивающие и специальные препараты, нужны миллионы, а может, и миллиарды рублей.



— В 2016 году в школы пошли примерно 14 миллионов детей. Если только половина из них принесёт букет цветов за 500 рублей, то 1 сентября на цветы будет потрачено 3,5 миллиарда рублей, — говорит учитель информатики Роман Гусарев.



Это невероятная сумма денег, которая может подарить счастье неизлечимо больным детям.

— Вместо множества букетов мы предлагаем принести по одному цветку и собрать эти цветы в один красивый букет и подарить его своему учителю. А сэкономленные деньги перевести на поддержку неизлечимо больных детей. На эти деньги мы сможем приобрести лекарства, коляски, аппараты для дыхания, кресла и специальное питание. Все отчёты о потраченных средствах мы опубликуем на нашем сайте, — рассказали в фонде «Вера».



Подробнее об акции вы можете узнать здесь.

