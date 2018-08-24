Афиша 76.ru: играем в мафию, идём на музыкальный фестиваль и смотрим кино бесплатно
Последние выходные лета неумолимо приближаются, как бы грустно это ни звучало. Мы предлагаем вам не унывать, а оторваться по полной в эти дни! Пусть лето нам запомнится ярко.
76.ru собрал самые крупные события, которые ждут Ярославль на этих выходных, в одной афише.
Ночь российского кино
Её отметят 25 августа. И знаменательна она тем, что именно в этот день можно пойти в кино бесплатно. Правда, и смотреть будем только российские картины.
Бесплатно в этот день пройдут вечерние показы в кинотеатре «Киномакс» в торговом центре «Аура». Показы будут в 21:30 («Последний богатырь»), в 22:00 («Рубеж») и в 22:30 («Танки»).
Самые яркие события пройдут в КЦЗ «Миллениум», где уже с 14:00 на 1 этаже начнётся детская развлекательная программа с показом детского фильма «Последний богатырь» в 15:00. С 19:00 в фойе пройдёт матер-класс «Кино-ретро», а с 20:00 начнутся показы фильмов «Танки» и «Рубеж» в большом зале.
Музыкальный фестиваль в обновлённом парке
25 августа официально откроют обновлённый после благоустройства парк «Нефтяник». С 14 часов в нём начнётся большой фестиваль «Новые эмоции», хедлайнером которого станет группа OCEAN JET! — участники драматического шоу актера Александра Петрова «Заново родиться!».
Также для ярославцев сыграет группа из Москвы «Лучший самый день», тверские музыканты «Малая», Tragedy Club из Ярославля. Здесь же будет открыта бесплатная игротека, поиграют в футбольный фристайл и устроят выставку ретро-автомобилей. Для детей в парке поставят сухой бассейн, а для взрослых устроят лектории и открытый кинотеатр.
Когда: 25 августа в 14:00.
Почём: бесплатно.
Играем в мафию
Город засыпает, просыпается мафия. Включаем логику, надеваем маски и играем все вместе в большую городскую мафию, которую проведут в торговом центре «Аура» в субботу с 16:00 до 18:00.
Когда: 25 августа в 16:00.
Почём: бесплатно.
Блюз в саду
Эти августовские выходные выдались на редкость музыкальными. Музыка будет играть и в губернаторском саду, где даст концерт ярославская группа OVERDRIVE BLUES BAND. Мы услышим музыку из фильмов и классику в блюзовом исполнении (Баха, Сен-Санса, Чайковского и других). На вечере можно будет выпить чаю, кофе и угостится шампанским с фруктами.
Когда: 25 августа в 18:30.
Почём: 200 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.
Качественный хаус грув
Ещё один уголок ценителей музыки соберётся в субботу вечером в гастробаре Zeppelin. Для гостей сыграет диджей Evgenia Rom — генератор позитивных эмоций на танцполе и ценитель качественного хаус грува. Космический minimal, deep, tech, acid. Женя является резидентом музыкального техно-лейбла Sync Fx Audio Москва и сейчас успешно гастролирует!
Когда: 25 августа с 23:00
Почём: 300 рублей, для подписчиков события в Facebook.