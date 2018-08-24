Афиша 76.ru: играем в мафию, идём на музыкальный фестиваль и смотрим кино бесплатно

Последние летние выходные будут наполнены музыкальными событиями

Последние выходные лета неумолимо приближаются, как бы грустно это ни звучало. Мы предлагаем вам не унывать, а оторваться по полной в эти дни! Пусть лето нам запомнится ярко.



76.ru собрал самые крупные события, которые ждут Ярославль на этих выходных, в одной афише.



Ночь российского кино



Её отметят 25 августа. И знаменательна она тем, что именно в этот день можно пойти в кино бесплатно. Правда, и смотреть будем только российские картины.



В субботу смотрим фильмы бесплатно

Бесплатно в этот день пройдут вечерние показы в кинотеатре «Киномакс» в торговом центре «Аура». Показы будут в 21:30 («Последний богатырь»), в 22:00 («Рубеж») и в 22:30 («Танки»).



Самые яркие события пройдут в КЦЗ «Миллениум», где уже с 14:00 на 1 этаже начнётся детская развлекательная программа с показом детского фильма «Последний богатырь» в 15:00. С 19:00 в фойе пройдёт матер-класс «Кино-ретро», а с 20:00 начнутся показы фильмов «Танки» и «Рубеж» в большом зале.



Музыкальный фестиваль в обновлённом парке



25 августа официально откроют обновлённый после благоустройства парк «Нефтяник». С 14 часов в нём начнётся большой фестиваль «Новые эмоции», хедлайнером которого станет группа OCEAN JET! — участники драматического шоу актера Александра Петрова «Заново родиться!».



В парке «Нефтяник» будет весело

Также для ярославцев сыграет группа из Москвы «Лучший самый день», тверские музыканты «Малая», Tragedy Club из Ярославля. Здесь же будет открыта бесплатная игротека, поиграют в футбольный фристайл и устроят выставку ретро-автомобилей. Для детей в парке поставят сухой бассейн, а для взрослых устроят лектории и открытый кинотеатр.



Когда: 25 августа в 14:00.

Почём: бесплатно.



Играем в мафию



Город засыпает, просыпается мафия. Включаем логику, надеваем маски и играем все вместе в большую городскую мафию, которую проведут в торговом центре «Аура» в субботу с 16:00 до 18:00.



Когда: 25 августа в 16:00.

Почём: бесплатно.



Блюз в саду



Эти августовские выходные выдались на редкость музыкальными. Музыка будет играть и в губернаторском саду, где даст концерт ярославская группа OVERDRIVE BLUES BAND. Мы услышим музыку из фильмов и классику в блюзовом исполнении (Баха, Сен-Санса, Чайковского и других). На вечере можно будет выпить чаю, кофе и угостится шампанским с фруктами.



Когда: 25 августа в 18:30.

Почём: 200 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.



Качественный хаус грув



Ещё один уголок ценителей музыки соберётся в субботу вечером в гастробаре Zeppelin. Для гостей сыграет диджей Evgenia Rom — генератор позитивных эмоций на танцполе и ценитель качественного хаус грува. Космический minimal, deep, tech, acid. Женя является резидентом музыкального техно-лейбла Sync Fx Audio Москва и сейчас успешно гастролирует!



Когда: 25 августа с 23:00

Почём: 300 рублей, для подписчиков события в Facebook.

