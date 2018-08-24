Автомобиль пойдёт с молотка

Ярославна набрала кредитов на сумму... больше семи миллионов рублей. Деньги ей понадобились для раскрутки своего бизнеса. Поэтому за кредитами она пошла в банки. А недостающую сумму попросила у знакомого. Отдавать долги было нечем. Женщина начала прятаться от банков, приятеля и судебных приставов.



Судебные приставы узнали, что женщине принадлежит автомобиль Toyota Camry. Арестовать машину удалось не сразу. Пришлось обойти все адреса, по которым могла проживать женщина.



— В итоге сотрудники розыска установили местонахождение машины, приставы составили акт описи и ареста, а эвакуатор увез машину на спецстоянку. После оценки и реализации арестованного имущества полученные деньги будут перечислены взыскателям в счет погашения задолженности, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

