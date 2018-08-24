На следующей неделе погода испортится

Похоже, лето прощается с нами. Грядущие выходные станут последними тёплыми в этом году. Синоптики обещают яркое солнце, отсутствие осадков и высокие температуры.



— Уже сегодня воздух прогреется прогреется до +24 °С. В субботу и воскресенье — до +25 °С, — рассказали специалисты центра Фобос.



Ночи также будут тёплыми. Температура воздуха будет держаться около 15 градусов. Жара продержится вплоть до понедельника. А вот уже начиная со вторника погода испортится: температура опустится до +15 °С, небо заволокут тучи, пойдут дожди. Самым холодным днём на следующей неделе станет среда: синоптики обещают обильные осадки и всего +13 °С. В следующую субботу, 1 сентября, погода вряд ли порадует школьников. На Ярославль обрушится гроза и ливни.

