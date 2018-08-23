Надя Карпова, Тина Канделаки и Денис Черышев

Скоро на федеральном канале «Матч ТВ» появится большое интервью с футболисткой из Ярославля Надей Карповой.



Год назад Надежда перебралась из московского клуба «Чертаново» в испанскую «Валенсию». Там Надя продолжает оттачивать своё мастерство и забивать мячи. На днях в «Валенсию» приехала Тина Канделаки — генеральный продюсер «Матч ТВ». Типа поговорила с Надей Карповой о футболе.



— Вчера я побывала на базе одного из лучших клубов Испании «Валенсия», где играет наша Надя Карпова — лучшая футболистка России. У нас получился очень интересный разговор, ведь она знает о женском футболе всё. Скоро расскажем и вам, — написала Тина Канделаки в своём Instagram.



Надя позировала для фотографов вместе с Тиной Канделаки и ещё одним российским футболистом Денисом Черышевым, который, кстати, тоже перешёл в «Валенсию» сразу после чемпионата мира.



Кстати, скоро известную телеведущую Тину Канделаки можно будет увидеть и в Ярославле.