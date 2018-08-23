В Ярославле прошёл очередной рейд по проверке маршрутных такси

Сегодня в Ярославле чиновники из департамента городского хозяйства, сотрудники ГИБДД, специалисты Ространснадзора и общественники устроили совместную облаву на маршрутчиков. Они нашли кучу нарушений: и в плане состояния автобусов, и в плане соблюдения правил дорожного движения.



— Это неисправные внешние световые приборы, отсутствие ремней безопасности, изношенный рисунок протектора, — рассказал государственный инспектор технического надзора, капитан полиции Виталий Ромашкин. — В некоторых автобусах не было аптечек и огнетушителей.



А ещё два народных дружинника в роли тайных пассажиров наблюдали за водителями во время движения. Они зафиксировали два нарушения: один шофёр говорил по мобильному телефону без гарнитуры, а другой ехал непристёгнутый. Обоим водителям придётся заплатить штрафы.



В Ярославле периодически устраивают рейды по проверке маршруток. Каждый раз всплывают разные нарушения.

